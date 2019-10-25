Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде [ Редактировать ]
В рамках визита Североатлантического совета в Украину в Верховной Раде выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Сегодня".
Кроме того, состоится заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, в котором примет участие заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах. Также Североатлантический совет проведет встречу с президентом Владимиром Зеленский.
У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине.
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