В Житомирской области в больнице скончалась 9-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

Девочка находилась в реанимационном отделении районной больницы.

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Утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

Сейчас правоохранители проводят проверки, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую уже назначили. Проверки по данному факту продолжаются.

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