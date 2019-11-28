9-летняя девочка внезапно умерла в больнице [ Редактировать ]
В Житомирской области в больнице скончалась 9-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.
Девочка находилась в реанимационном отделении районной больницы.
Утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.
Сейчас правоохранители проводят проверки, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую уже назначили. Проверки по данному факту продолжаются.
Ранее мы писали о том, что парень посмотрел телевизор с матерью и умер.
по теме
Україна потрапила до п'ятірки країн з найвищим рівнем смертності від мін
Такі цифри надала Міжнародна організація інвалідів - у цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма
В "Артеке" скончался подросток
В Крыму, в детском лагере "Артек" умерла 15-летняя девушка
В школе Житомира распылили газ, детей забрала "скорая"
Так, один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего пострадали дети
Под Черниговом вспыхнула школьная столовая
Возгорание заметил охранник, который вызвал пожарных
Допомога переселенцям: Наталія Королевська закликала надати дітям статус простраждалих під час воєнних конфліктів на Донбасі
Близько 200 тисяч дітей постійно проживають у зоні конфлікту - у Донецькій та Луганській областях. Ці дані наводить ООН та UNICEF