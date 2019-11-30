В субботу, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре. Соответствующее видео глава государства опубликовал в Twitter.

"Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно, уменьшить", - написал Зеленский в Twitter.

Глава правительства заявил, что снизить тарифы пока невозможно, потому что этого не позволяет действующее законодательство. Он предложил внести в Верховную Раду законопроект от имени президента, который изменит ситуацию.

Ранее мы писали о том, что президент подписал изменения в закон о госпокупках, а также ранее высказался о "нормандском формате".