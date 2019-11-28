Президент подписал изменения в закон о госзакупках [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках НАК "Нафтогаз Украина", в то же время заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, который установлен нормами Гражданского кодекса.
Также в течение трех месяцев после вступления закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, которые предусмотрены в законе о государственных закупках.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Зеленский назначил нового замглавы СБУ
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