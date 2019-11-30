Вибух у столиці. Посеред ночі невідомі підірвали банкомат прямо у відділенні "Ощадбанку". Усю вулицю буквально засипало грошима. Оголошено план перехоплення.

Скільки вкрадено і скільки знищено? Та чи вдалося затримати зловмисника? За майже голлівудської історією стежили наші журналісти

Вулиця засипана грошима, понівечені металеві конструкції вікон, вибиті шибки і двері, розтрощений банкомат. Вибуховою хвилею уламки розкидало на двадцять метрів. Зруйновано фасад відділення банку, у його приміщенні обвалилась стеля. Ніхто не постраждав. Напад скоїли на вулиці Ентузіастів, Дніпровського району столиці. Місцеві жителі кажуть, - стали свідками пограбування.

"В 4 ночи сказали: был взрыв. Соседи слышали, видели, как выбежали двое мужчин, сели в черный "Фольцваген" и уехали в сторону Славутича", - розповідає Катерина, жителька Києва.

На місце події прибули вибухотехніки, слідчі та кінологи. Поліція одразу оголосила у столиці план-перехоплення "Сирена".

"За попередніми висновками, було встановлено, що невідомі особи за допомогою газово-повітрянної суміщі підірвали банкомат, звідки викрали касети з грошима. Після цього покинули місце злочину на автомобілі", - повідомив Михайло Ліберда, старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у Києві.

В "Ощадбанку" назвали приблизну суму пограбування - 250 тисяч гривень. При цьому, завдані вибухом збитки - це мільйони гривень. Таке на своїй сторінці у Faccebook написав голова правління банку Андрій Пишний.

У поліції попередньо встановили - зловмисники, ймовірно, скористалися балоном з газом, за допомогою якого і підірвали банкомат.

"Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, які вчинили даний злочин", - наголосив Михайло Ліберда, старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у Києві.

В Україні це не перше пограбування банкоматів з використанням вибухового пристрою. Тільки за останній місяць подібні випадки траплялися у Первомайському та Черкаській Лозовій Харківської області, у Дніпропетровську, в райцeнтрі Онуфріївка в Кіровоградській області. Зазвичай, нападники обирають банкомати в промислових зонах, на околицях або у місцях з поганим освітленням.