Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева ошарашила поклонников новым фото с мужем. Так, снимок Надя опубликовала в своем Instagram.

Артисты в черных нарядах позировали на камеру. Пара была одета в черные луки: на Дантесе черные брюки и свитер с высоким воротником, а Дорофеева облачилась в модные черные брюки.

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"Такая красивая пара", "А, так вот что это за девушка, которая замужем за Дантесом", "Как раз сегодня в СМИ читала, что вы расстаетесь, потому что очень редко появляетесь где-нибудь вместе", - комментировали поклонники.

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