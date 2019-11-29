Супруг известной актрисы Анастасии Заворотнюк отправился на гастроли в Минск. Вместе с ним отправилась и его партнерша по выступлениям Татьяна Навка.

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Фигуристка Навка рассказала об этом на своей Instagram-странице. Они выступят вместе в постановке "Руслан и Людмила".

Поведение супруга еще больше подогревает слухи о разводе.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.