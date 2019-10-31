Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", удивила фанатов новым фото. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.

На снимке Надя позирует в коротком розовом платье и кожаной куртке. Дополнили образ высокие сапоги и кэппи. Кроме того, на певице надет парик блондинки, которым она буквально повергла в шок подписчиков.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники позитивно оценили образ Нади и назвали его сексуальным и необычным. Также, они сравнили солистку известной группы с певицей Олей Поляковой.

"Красотка", "Надя, очень сексуально", "Я думал, это Полякова", "Блонд тебе идет", - написали восхищенные фанаты.

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