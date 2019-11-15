Валерия очаровала фанатов новым фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Валерия поделилась с поклонниками новым фото. Снимок звезда опубликовала в Instagram.
"С хорошим настроением выбегаю на репетицию. Через два дня премьера акустической программы в Питере на новой площадке - Тинькофф арена. Интересно, а кто из моих подписчиков послезавтра будет в зале?", - написала Валерия.
Фото прокомментировала и российская телеведущая и врач Елена Малышева: "Лерусь, ты - чудо! Молодая-премолодая, красивая, веселая. Прямо такая славная!!!".
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