Украинцев предупредили о сильных снегопадах, а в нескольких районах выпадет до восьми сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.

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Также, в Карпатах ожидается значительный снег и образование снежного покрова высотой 10-20 см.

Ранее мы писали о том, какой погода будет 2 декабря.