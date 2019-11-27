Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности [ Редактировать ]
Фото: sputnik.by
28 ноября, в Украине ухудшится погода, ожидается сильный туман. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На большей части страны ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров.
По Киеву ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности.
28 ноября в течение дня будет +3 +7 градусов, на западе и юге +6 +12 градусов.
Ранее сообщалось о том, сколько будут отдыхать школьники на новогодние праздники.
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