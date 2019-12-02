Под Черкассами автомобиль "влетел" в дерево, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Черкасской области в селе Большие Каневцы случилось жуткое ДТП. В результате происшествия с участием легкового автомобиля один человек погиб и еще два получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом.
В результате инцидента пассажир автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель транспортного средства получили повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу.
По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Ривне пьяный водитель устроил тройное ДТП, а также под Одессой полицейский насмерть сбил пешехода.
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