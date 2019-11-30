В пятницу, 29 ноября, в Одесской области вблизи села Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" случилось жуткое ДТП. Так, полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"Под колесами автомобиля" ВАЗ "погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и скончался в машине "скорой".

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований. Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не выявлено.

Ранее сообщалось, что школьный автобус попал в страшное ДТП, а также в Днепре в результате жуткой аварии вырезали людей из авто.