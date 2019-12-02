Американского YouTube-блогера Феликса Чельберга обворовали. Об этом сообщает в Instagram-аккаунте жена Чельберга Марзия.

В его блоге более 100 млн человек. Преступление произошло когда никого не было дома. Злоумышленники вынесли драгоценные украшения и коллекционные предметы.

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Канал PewDiePie существует уже с 2010 года. Доход Чельберга составляет примерно 10 млн долларов в год.

Ранее сообщалось о том, что работник McDonaldʼs тайно подкладывал дополнительный наггетс.