Самого популярного YouTube-блогера обворовали [ Редактировать ]
Американского YouTube-блогера Феликса Чельберга обворовали. Об этом сообщает в Instagram-аккаунте жена Чельберга Марзия.
В его блоге более 100 млн человек. Преступление произошло когда никого не было дома. Злоумышленники вынесли драгоценные украшения и коллекционные предметы.
Канал PewDiePie существует уже с 2010 года. Доход Чельберга составляет примерно 10 млн долларов в год.
Ранее сообщалось о том, что работник McDonaldʼs тайно подкладывал дополнительный наггетс.
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