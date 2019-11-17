Работник McDonaldʼs тайно подкладывал дополнительный наггетс [ Редактировать ]
В Канаде блогер признался, когда он работал в McDonaldʼs, он всегда тайно добавлял в порцию клиентам дополнительный 11-й наггетс. Об этом он рассказал своем твиттере.
"Я работал в McDonaldʼs два с половиной года и добавлял 11-й наггетс практически в каждую порцию из 10 штук, которую продавал", - рассказал Коди Бондарчак.
Его твит мгновенно стал вирусным и собрал почти 700 тысяч лайков. Коди в сети прозвали героем. В итоге он даже сменил свой статус на "Робин Гуд наггетсов".
Руководство McDonaldʼs пока никак не отреагировало на признание Бондарчака.
I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made— Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина вышел на прогулку с леопардом.
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