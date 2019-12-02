Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка [ Редактировать ]
Фото: s.err.ee
Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка. Об этом сообщает местный сайт vinbazar.
Мать подошла к ребенку, но дочь уже была без признаков жизни. Но перед этим, кот выпрыгнул из коляски ребенка.
22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.
Врачи лишь констатировали смерть ребенка.
Ранее сообщалось о том, что женщина морила голодом 40 котов.
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