Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка. Об этом сообщает местный сайт vinbazar.

Мать подошла к ребенку, но дочь уже была без признаков жизни. Но перед этим, кот выпрыгнул из коляски ребенка.

22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

Врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Ранее сообщалось о том, что женщина морила голодом 40 котов.