В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover, в результате чего умер 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Позже в сети появилось фото возможного убийцы, передает dtp.kiev.ua.

Как сообщили источники в полиции, киллеров было двое - 1999 и 2000 года рождения. Выстрел был произведен из номера хостела № 310, расположенного по улице Тарасовская, 4. На фото один из подозреваемых, который покидает хостел через минуту после выстрела.

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали, что подозреваемые в убийстве 3-летнего мальчика задержаны.