Убийство ребенка в центре Киева: появилось фото подозреваемого [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover, в результате чего умер 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Позже в сети появилось фото возможного убийцы, передает dtp.kiev.ua.
Как сообщили источники в полиции, киллеров было двое - 1999 и 2000 года рождения. Выстрел был произведен из номера хостела № 310, расположенного по улице Тарасовская, 4. На фото один из подозреваемых, который покидает хостел через минуту после выстрела.
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
Ранее мы сообщали, что подозреваемые в убийстве 3-летнего мальчика задержаны.
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