Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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В пресс-службе СНБО заявили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - заявили в ведомстве.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму