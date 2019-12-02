В понедельник, 9 декабря, в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что Северный поток-2 не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - считает Зеленский.

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Президент отметил, что во время телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в нормандском формате", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа. А также после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии.