"Зачем столько пафоса?": Настя Каменских ошарашила фото с Потапом [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно пришла на церемонию M1 Music Awards-2019 без белья, поделилась с поклонниками необычным фото с Потапом.
Под фото артистка написала текст благодарности своему мужу и рассказала, почему ее песня получила награду M1 Music Awards.
"@realpotap мое сердце. Я хочу, чтобы ты знал, насколько важна для меня твоя поддержка, как сильно я ценю то, что ты всегда рядом. С тобой я поняла, что родственные души существуют, ведь ты стал для меня именно такой. И я готова быть ею для тебя каждый день! Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards потому, что она искренняя. Это важнейшая песня моей жизни, это мой обет тебе", - написала Каменских.
Однако мнения поклонников разошлись, одни писали, что фото милое и эмоциональное, а другие обвинили Каменских в пафосе.
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева шокировала поклонников.
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