Настя Каменских пришла на церемонию M1 Music Awards-2019 без белья [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских поразила откровенным образом на церемонии M1 Music Awards-2019. Артистка пришла в роскошном платье с вырезом, где видно, что отсутствует белье.
В таком виде Настя прошлась по красной дорожке премии M1 Music Awards-2019. Отметим, в этом году Каменских победила сразу в двух номинациях: "Певица года" и "Червона рута".
Поклонники с восторгом встречали артистку и комментировали ее невероятный наряд.
Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.
по теме
Звезда "Счастливы вместе" подогрела слухи о свадьбе
Популярная российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками новым фото
Кончита Вурст шокировала фанатов дерзким образом (фото)
Знаменитый австрийский поп-певец Томас Нойвирт поделился новым фото
"Загадочная леди": Тина Кароль взбудоражила чувственным фото
Тина Кароль поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в нежном образе
"Притворяешься девочкой": Анна Семенович огорчила фанатов
Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с поклонниками новым фото
В США зверски избили знаменитую актрису (жуткое фото)
В Нью-Йорке группа людей напала на актрису Дженнифер Агостини