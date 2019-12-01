Популярная украинская певица Настя Каменских поразила откровенным образом на церемонии M1 Music Awards-2019. Артистка пришла в роскошном платье с вырезом, где видно, что отсутствует белье.

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В таком виде Настя прошлась по красной дорожке премии M1 Music Awards-2019. Отметим, в этом году Каменских победила сразу в двух номинациях: "Певица года" и "Червона рута".

Поклонники с восторгом встречали артистку и комментировали ее невероятный наряд.

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.