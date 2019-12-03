Загинули 11 людей, 8 з них діти

У Сирії внаслідок російських авіаударів загинуло щонайменше 15 цивільних громадян. Це 18 тяжко поранені. Місцеві жителі повідомляють: нальоти у провінції Ідліб тривають.

Провладні війська за підтримки Москви б'ють по територіях, які контролюють опозиційні сили. А в Алеппо турецький артобстріл зруйнував школу. Там загинули 11 людей, 8 з них діти. Ще понад 20 травмовані.

Населений пункт розташований неподалік турецького кордону, його утримують сирійські курди.