Війна у Сирії: в Алеппо артобстрілом зруйнувало школу [ Редактировать ]
У Сирії внаслідок російських авіаударів загинуло щонайменше 15 цивільних громадян. Це 18 тяжко поранені. Місцеві жителі повідомляють: нальоти у провінції Ідліб тривають.
Провладні війська за підтримки Москви б'ють по територіях, які контролюють опозиційні сили. А в Алеппо турецький артобстріл зруйнував школу. Там загинули 11 людей, 8 з них діти. Ще понад 20 травмовані.
Населений пункт розташований неподалік турецького кордону, його утримують сирійські курди.
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