Контракт по нефти: Украина и Россия подписали договор [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины. Таким образом, его продлили на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты".
Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.
Документ подписали генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в рамках Международной конференции "Энергетика в 21 веке" в хорватском Загребе.
При этом указано, что базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
по теме
Перспективи газової угоди: міністр енергетики Олексій Оржель оприлюднив урядову програму
Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель
Газовые переговоры: когда Украина и Россия продолжат обсуждение
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия планирует продолжить двусторонние газовые переговоры
Газовые переговоры: Украина и Россия провели двустороннюю встречу
В четверг, 28 ноября, в Вене прошли двухсторонние переговоры по газу между Украиной и Россией.
Транзит российского газа: Гончарук выступил с заявлением
Гончарук выступил с важным заявлением о транзите российского газа
Транзит газа через Украину: в МИД Германии выступили с заявлением
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время брифинга сделал заявление