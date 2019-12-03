Во вторник, 3 декабря, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины. Таким образом, его продлили на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.

Документ подписали генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в рамках Международной конференции "Энергетика в 21 веке" в хорватском Загребе.

При этом указано, что базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

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