В "Нафтогазе" сменят руководство: Оржель анонсировал изменения [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Кабинете министров Украины приняли "политическое решение" о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Укрэнерго" и "Нафтогаза Украины", которые ранее предложили России выплатить 3 млрд долларов долга газом, передает "Интерфакс-Украина".
По информации, также в правительстве хотят обновить наблюдательные советы этих компаний.
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - заявил заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
При этом Оржель уточнил, что при желании, действующие руководители компаний также смогут принять участие в конкурсах.
"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов. То есть эти средства поступили от "Нафтогаза" на счета госказначейства. Чуть меньше половины из этих средств, около 56 млрд грн, поступило на счета госказначейства как результат нашей победы в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза".
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