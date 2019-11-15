Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза" [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза". Это значит отделение транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Об этом сообщается в Facebook.
"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.
Она отметила, что Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.
Ранее сообщалось, что президент назначил нового главу Полтавской ОГА.
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