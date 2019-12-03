Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины в ближайшее время не намерен менять руководство "Нафтогаза". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире одного из телеканалов.
"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет, - подчеркнул Милованов.
Также он добавил, что у правительства на сегодняшний день также нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".
Раньше сообщалось о том, что министру Милованову угрожают расправой. А также в Минэкономики анонсировали новый Трудовой кодекс.
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