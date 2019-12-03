Кабинет министров Украины в ближайшее время не намерен менять руководство "Нафтогаза". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире одного из телеканалов.

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет, - подчеркнул Милованов.

Также он добавил, что у правительства на сегодняшний день также нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".

Раньше сообщалось о том, что министру Милованову угрожают расправой. А также в Минэкономики анонсировали новый Трудовой кодекс.