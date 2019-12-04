Со 2 декабря ГСЧС помогают людям достать свои автомобили со сложных участков дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

В снежной ловушке застряли 67 грузовиков и три легковушки. Автомобили застряли в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях.

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В Хмельницкой области спасли отца и семилетнего ребенка, которые упали на машине в кювет. В Полтавской области спасатели отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.