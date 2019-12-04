67 автомобилей в снежной ловушке: непогода заблокировала движение [ Редактировать ]
Со 2 декабря ГСЧС помогают людям достать свои автомобили со сложных участков дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.
В снежной ловушке застряли 67 грузовиков и три легковушки. Автомобили застряли в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях.
В Хмельницкой области спасли отца и семилетнего ребенка, которые упали на машине в кювет. В Полтавской области спасатели отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.
по теме
Погода на 21 ноября: в Украину идут страшные морозы
21 ноября в Украине погода испортится
Синоптики предупредили о мощных заморозках
Уже совсем скоро в Украину придет сильное похолодание
Кладоискатель обнаружил невероятную находку на дне реки
В Шотландии кладоискатель обнаружил большой самородок
Почему ежедневно необходимо есть финики
Регулярное потребление фиников способствует снижению холестерина в крови
Дженнифер Лопес взбудоражила поклонников подтянутой фигурой
Знаменитая во всем мире актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками в Instagram фото