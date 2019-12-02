На Новый год 2020 синоптики дали новый прогноз погоды. Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, украинцы встретят этот день с небольшими морозами и снегом.

После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13… -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. При чем, эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова дала свой прогноз на два первых месяца зимы.

Читайте также Зима 2020: какая погода ждет украинцев в декабре

"В конце декабря - начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", - рассказала Мартазинова.

Смотрите, какой погода будет 2 декабря.