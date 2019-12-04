Бойовики обстріляли армійців з великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного [ Редактировать ]
До подій на Донбасі. Зранку російські найманці продовжили провокативні обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник атакував захисників Новолуганського. А на півдні Донеччини - з великокаліберних кулеметів обстріляв позиції армійців поблизу Широкиного.
Втрат в українському війську - немає.
по теме
На Донбасі під ворожий обстріл потрапила жінка з дитиною
У районі Мар'їнки поранено місцеву жительку - бойовики вели вогонь з одного із районів Донецька
Медики Дніпровської лікарні врятували життя українського бійця
Фахівцям вдалося встановити пацієнту титанову пластину - як зараз почуває себе військовий і чи зможе повернутися до повноцінного життя?
Під Марїнкою активізувалися ворожі снайпери
Позиції армійців під Мар'їнкою - бойовики за кілька сотень метрів, тому пересуватися потрібно окопами або поза будинками
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Російські найманці атакували українські позиції з протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Під вогонь окупантів потрапили українські захисники поблизу Кримського, Південного, Гнутового і Авдіївки