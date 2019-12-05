В Польше на популярном курорте прогремел взрыв (фото) [ Редактировать ]
А Польше на горнолыжном курорте произошел взрыв. Пожарные ищут восемь человек, которые могут находиться под завалами. Об этом сообщил журналистам представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский.
"Когда мы приехали на место, оказалось, что здание разрушено, охвачено пожаром. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы погасить пожар, одновременно разгребаем завалы, чтобы найти потенциальных пострадавших", - сказал Клещевский.
Он отметил, что на данный момент ищут восемь человек.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также в Кривом Роге загорелся троллейбус.
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