В понедельник, 2 декабря, в Кривом Роге в Днепропетровской области случилось происшествие. Так, известно, что произошел пожар в пассажирском троллейбусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

На месте пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо.

Огнем уничтожено кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что под Донецком трагически погибла женщина, а также в Харькове прогремел взрыв.