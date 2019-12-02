В Кривом Роге загорелся троллейбус [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Кривом Роге в Днепропетровской области случилось происшествие. Так, известно, что произошел пожар в пассажирском троллейбусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.
На месте пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо.
Огнем уничтожено кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что под Донецком трагически погибла женщина, а также в Харькове прогремел взрыв.
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