Зміни до Виборчого законодавства відтермінували ще на тиждень [ Редактировать ]
Зміни до Виборчого законодавства відтермінували ще на тиждень. Парламентарі вирішили перенести розгляд кодексу, тому що правки до документа надійшли запізно й депутати не встигли з ними ознайомитися. Свої пропозиції до Виборчого кодексу - запропонував і президент. Загалом кодекс передбачав відмову від мажоритарки і зменшення прохідного бар'єру для партій. Виборці зможуть проголосувати за конкретного кандидата і одночасно за партію, яку він представляє. А ще значне розширення повноважень СБУ та Центрвиборчкому. У проєкті з'явилося положення, що ЦВК може скасувати реєстрацію кандидатів за зверненням Служби безпеки.
"Буде за нашою концепцією розподілення по областям, кандидати будуть ділитися по областям і балотуватися в конкретному регіоні, по-друге - ми прибрали закриту пропорційну систему ми залишаємо, що тільки один лідер партії - Тимошенко чи Зеленський , який агітує по всій території України має право на позачергове розподілення мандатів, якщо партія проходить у ВР, в цьому суть зміни, а всі інші конкурують між собою, і хто більше отримав голосів виборців - він стає народним депутатом", - говорить Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".
"Те, що зробила зараз монобільшість - це просто жах , президент вніс деякі правки, а після цього монобільшість переписала закон, в тому числі що влада через ЦВК зможе знімати кандидатів у президенти і депутати", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".
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