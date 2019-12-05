Зміни до Виборчого законодавства відтермінували ще на тиждень. Парламентарі вирішили перенести розгляд кодексу, тому що правки до документа надійшли запізно й депутати не встигли з ними ознайомитися. Свої пропозиції до Виборчого кодексу - запропонував і президент. Загалом кодекс передбачав відмову від мажоритарки і зменшення прохідного бар'єру для партій. Виборці зможуть проголосувати за конкретного кандидата і одночасно за партію, яку він представляє. А ще значне розширення повноважень СБУ та Центрвиборчкому. У проєкті з'явилося положення, що ЦВК може скасувати реєстрацію кандидатів за зверненням Служби безпеки.

"Буде за нашою концепцією розподілення по областям, кандидати будуть ділитися по областям і балотуватися в конкретному регіоні, по-друге - ми прибрали закриту пропорційну систему ми залишаємо, що тільки один лідер партії - Тимошенко чи Зеленський , який агітує по всій території України має право на позачергове розподілення мандатів, якщо партія проходить у ВР, в цьому суть зміни, а всі інші конкурують між собою, і хто більше отримав голосів виборців - він стає народним депутатом", - говорить Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"Те, що зробила зараз монобільшість - це просто жах , президент вніс деякі правки, а після цього монобільшість переписала закон, в тому числі що влада через ЦВК зможе знімати кандидатів у президенти і депутати", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".