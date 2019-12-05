"Опять беременна": Седокова шокировала поклонников [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова, которая недавно поразила поклонников откровением, шокировала фанатов новым фото.
"Счастье - это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви! А что для тебя счастье?", написала звезда.
"Опять беременна?", "Плод любви, точно ребенок", "У вас будет ребенок", - комментировали в сети.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.
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