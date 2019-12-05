Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото Instagram, на котором она засветила свою грудь.

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Эмили выбрала наряд своего бренда, который выделил ее сногсшибательную фигуру.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.