"Могу ничего не петь": Седокова поразила поклонников [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова впечатлила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
"Вы не представляете, как поют эту песню на концертах! Я впервые чувствую, что вообще могу ничего не петь. Песня сама за меня все делает. Теперь, мне кажется, я знаю, что такое хит. А ещё, у песни точно все получилось, когда я вижу как ее поют детки и судя по вашим сториз, у нас прям все вышло. Люблю! И хочу ещё!!!", - подписала фото звезда.
#Алыегубы Вы не представляете, как поют эту песню на концертах! Я впервые чувствую, что вообще могу ничего не петь 😂 Песня сама за меня все делает. Удивительно, как я раньше не заходила в этот жанр. Теперь, мне кажется, я знаю, что такое #ХИТ А ещё, у песни точно все получилось, когда я вижу как ее поют детки и судя по вашим сториз, у нас прям всеееее вышло. Люблю! И хочу ещё!!!
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова показала возлюбленного. А также Анна Седокова взбудоражила пикантным фото.
по теме
"Зачетная борода": Никитюк стала поводом для насмешек
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассмешила поклонников
"Повезло Потапу": Каменских поразила поклонников
Известная украинская артистка Настя Каменских удивила поклонников
Тина Кароль шокировала неожиданным образом
Певица поразила фанатов новым эффектным образом
Леся Никитюк ошарашила откровенным нарядом
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила поклонников
В недоумении: близкие Заворотнюк шокировали заявлением
Семья российской звезды Анастасии Заворотнюк находится в недоумении