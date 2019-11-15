Известная артистка Анна Седокова впечатлила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

"Вы не представляете, как поют эту песню на концертах! Я впервые чувствую, что вообще могу ничего не петь. Песня сама за меня все делает. Теперь, мне кажется, я знаю, что такое хит. А ещё, у песни точно все получилось, когда я вижу как ее поют детки и судя по вашим сториз, у нас прям все вышло. Люблю! И хочу ещё!!!", - подписала фото звезда.

Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова показала возлюбленного. А также Анна Седокова взбудоражила пикантным фото.