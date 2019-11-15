Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором она позирует на лестнице.

Звезда в костюме без белья обнажила грудь и ноги. Она анонсировала запуск своего бренда костюмов Inamorata. Также, она сообщила, что многие размеры костюмов уже распроданы по предзаказу.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.