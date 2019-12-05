Україна має затвердити власну енергетичну політику, інакше кризи неплатежів за комунальні послуги не минути. У цьому впевнений Сергій Каплін. Голова Конфедерації профспілок також заявляє, що через нові норми перевірки субсидій буде позбавлено майже п'яту частину населення. Через це борг українців перед енергопостачальниками може зрости в кілька разів.

"Міністерство соціальної політики дало рознарядку вниз, на місця, забрати субсидії у кожного п’ятого українця, які протягом останніх трьох років мали право на ці субсидії. Я вважаю, це абсолютно неправильний шлях. Президент України повинен заветувати цей закон, президент України має подати в найближчий час свою конкретну стратегію енергетичного розвитку нашої держави, вирішення питань ЖКГ і тарифоутворення", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.