Комунальна криза: Сергій Каплін закликає владу затвердити в Україні власну енергетичну політику [ Редактировать ]
Україна має затвердити власну енергетичну політику, інакше кризи неплатежів за комунальні послуги не минути. У цьому впевнений Сергій Каплін. Голова Конфедерації профспілок також заявляє, що через нові норми перевірки субсидій буде позбавлено майже п'яту частину населення. Через це борг українців перед енергопостачальниками може зрости в кілька разів.
"Міністерство соціальної політики дало рознарядку вниз, на місця, забрати субсидії у кожного п’ятого українця, які протягом останніх трьох років мали право на ці субсидії. Я вважаю, це абсолютно неправильний шлях. Президент України повинен заветувати цей закон, президент України має подати в найближчий час свою конкретну стратегію енергетичного розвитку нашої держави, вирішення питань ЖКГ і тарифоутворення", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
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