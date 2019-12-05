Выборы на Донбассе: у Зеленского назвали предположительные сроки [ Редактировать ]
В Офисе президента рассчитывают, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом заявил главы государства Андрей Ермак в лондонском Chatham House, передает "Европейская правда".
"Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы", - сказал Ермак.
Он подчеркивает: эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. "А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы", - пояснил Ермак.
Также согласно украинскому законодательству, в день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством, говорит помощник Зеленского.
"Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и мог допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата", - отметил он.
Все это будет обсуждаться в Париже на саммите лидеров нормандского формата, добавил Ермак.
"Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам - украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, и ОБСЕ - потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера ", - подчеркнул он
Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России. Также Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.
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