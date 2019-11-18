Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что для временно перемещенных лиц возможно нужно применить электронное или дистанционное голосование на выборах на Донбассе, пишет "РБК-Украина".

Пристайко считает, "чем дольше мы будем обсуждать в теории, а не искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы, тем дольше выборов не будет".

"Я хочу, чтобы профессионалы собрались и сказали: эта ситуация не является обычной и прописанной в процедурах, но, понимая специфику, мы уже начали нарабатывать и вот есть такие-то предложения. Мы как МИД работаем над этим, но мы не профессионалы в проведении выборов", - отметил он.

Пристайко заявил, что вопросом проведения выборов на Донбассе должен заниматься ЦИК.

У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это - сложнее, это - нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Дальше ОБСЕ говорит: выборы отвечают или не отвечают ожиданиям людей, которые проголосовали.

Министр допустил, что для участия перемещенных лиц в выборах можно применить электронное или дистанционное голосование.

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"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России. Также Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.