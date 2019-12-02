Выборы на Донбассе: Зеленский назвал главное условие [ Редактировать ]
Позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал Зеленский.
Вопрос контроля над границей с Россией, Зеленский назвал "самым сложным вопросом из всех".
"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины.
Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях. Глава государства также подчеркнул, что эту проблему с противоречием нужно решить.
Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России. Также Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.
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