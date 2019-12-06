Вигадали борг та примусили написати розписку: на Житомирщині діяла банда небезпечних злочинців [ Редактировать ]
Групу вимагачів затримали на Житомирщині. Зловмисники вимагали в підприємця 100 тисяч гривень як вигаданий борг, а в разі відмови - погрожували фізичною розправою.
Щоб не було проблем з поліцією, змусили бізнесмена написати розписку нібито про повернення боргу.
Трьох здирників затримали на гарячому. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.
"Затримали їх під час одержання частини визначеної ними суми. Правоохоронці вилучили 20 тисяч гривень, які підприємець надав фігурантам у якості повернення частини неіснуючого боргу. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - повідомила Наталія Калиновська, начальник сектору Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
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