Существует множество примет связанных со стрижкой волос. Но, малок кто знает, что в пятницу категорически нельзя стричь волосы. С этим процессом связано множество примет и суеверий.

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В этот день нельзя стричь волосы, поскольку это может вызвать множество "сюрпризов". Особенный риск неприятных перемен выпадает на 9, 15, 23 и 29 лунные дни. В эти дни категорически нельзя идти в парикмахерскую. Сверьтесь с лунным календарем стрижки волос, прежде чем записываться к мастеру.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.