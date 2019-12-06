Почему в пятницу нельзя стричь волосы: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Существует множество примет связанных со стрижкой волос. Но, малок кто знает, что в пятницу категорически нельзя стричь волосы. С этим процессом связано множество примет и суеверий.
В этот день нельзя стричь волосы, поскольку это может вызвать множество "сюрпризов". Особенный риск неприятных перемен выпадает на 9, 15, 23 и 29 лунные дни. В эти дни категорически нельзя идти в парикмахерскую. Сверьтесь с лунным календарем стрижки волос, прежде чем записываться к мастеру.
Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.
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