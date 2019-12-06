Украинские власти должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Такое заключение сделала Венецианская комиссия.

"Учитывая особое место русского языка в Украине, а также притеснение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью осознает необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного языка. Поэтому заслуживает одобрения тот факт, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставлять каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другой культурной продукции на украинском языке", - говорится в заключении.

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Венецианская комиссия также приветствовала тот факт, что в ряде областей закон предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным, ссылаясь на предполагаемый Закон о меньшинствах.

"Однако Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с Законом о государственном языке для обеспечения необходимого баланса с самого начала. Эксперты Совета Европы призывают Украину без излишних задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть вопрос об отсрочке до принятия этого Закона реализации положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу", - заявили эксперты.

Раньше сообщалось о том, что 6 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2260 о разделении политических должностей и государственной службы. А также Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады.