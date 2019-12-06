Отмывание средств: депутаты поддержали важный законопроект [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект " противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"За 246. Решение принято. Закон принять в целом", - сказал глава парламента Дмитрий Разумков.
О чем законопроект?
Согласно пояснительной записке, закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.
А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательного отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг.
В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 000 гривен (сейчас 150 000 гривен) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.
Также закон вводит международный инструментарий замораживание активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады. А также депутаты поддержали важный для украинцев законопроект.
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