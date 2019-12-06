Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил о главное задаче министерства на следующий год - обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Наша задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (4-5 сентября 2014 года - ред.), Который происходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и если главы государств и правительств стран Альянса решили (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решено, но когда - это будет следующий шаг. Мы хотели бы, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году , - сказал Божок.