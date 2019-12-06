Украина в НАТО: в МИД сделали заявление [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил о главное задаче министерства на следующий год - обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Наша задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (4-5 сентября 2014 года - ред.), Который происходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и если главы государств и правительств стран Альянса решили (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решено, но когда - это будет следующий шаг. Мы хотели бы, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году , - сказал Божок.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский выступил с заявлением об армии и мире в Украине. А также в США обсуждают новые санкции против России.
по теме
МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста
Мининостранных дел Украины вручило послу Венгрии ноту протеста
Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон о языке
Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
Транзит газа через Украину: Путин выразил надежду на сотрудничество
Путин выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут компромисс
Отмывание средств: депутаты поддержали важный законопроект
Верховная Рада проголосовала за важный законопроект
"Нормандская встреча" начнется с личного разговора Зеленского с Путиным
Зеленский проведет встречу "те-а-тет" с Путиным