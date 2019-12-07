На заседании СНБО избрали основной сценарий объединения страны [ Редактировать ]
В субботу, 7 декабря, на закрытом заседании Совета нацбезопасности и обороны во главе с президентом Владимиром Зеленским избрали основной сценарий реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-конференции.
"Сегодня на заседании СНБО было принято один из сценариев, который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня", - рассказал он.
Также он рассказал, что вторым вопросом была территориальная оборона Украины.
"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы имеем понимание, что все, кто на сегодняшний день имеют желание приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые имеют желание принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.
"Мы работаем", - подытожил Данилов.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Макроном.
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