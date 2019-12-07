Жорстоке побиття школярки в Рівному. На подвір'ї навчального закладу однолітки вчинили розправу над 15-річною дівчинкою з інвалідністю. Її мати звернулася в поліцію.

Чому побилися підлітки і що загрожує винуватцям - дізнавалася Сніжана Сидорук.

"Вони йшли от сюдою по цій стежці. І отам ця дівчина її окликнула. Каже: "гей, дівчата, стійте!" Догнала і отут відбулася бійка", - мама потерпілої показує місце неподалік від школи, де після уроків побили її доньку.

Сюди її дитину заманила однокласниця та влаштувала розбірки. На підмогу покликала подружку. Одна била, інша - знімала на телефон. Відео побиття - в інтернеті - випадково натрапила мама потерпілої. Його на своїй сторінці в соцмережі виклала одна з кривдниць.

"Подивіться просто уважно, що тут відбувається - вона впала, коли її били в голову, вона впала, її почали бити ногами".

"Мене били в потилицю, десь за вухом, мене били у щелепу справа і били у ніс. З носа текла кров", - розповідає Надія Грищенко, потерпіла.

Надія - учениця ось цієї Рівненської школи. У дівчинки ДЦП. Кілька років вона відвідувала інтернат. Та ось уже сім, як навчається у звичайному класі. З неї часто, розповідає мама, знущаються однолітки.

"Ліва сторона, ліва рука, ліва нога мають дуже погану координацію. Часто грали її речами в футбол, забирали її речі. Їм було весело, що вона за ними ганяється, намагається своє забрати", - розповідає Вероніка Грищенко, мама потерпілої.

Мама Наді не раз просила керівництво навчального закладу захистити її дочку. Ті кажуть, сварки між школярами траплялися. У класі їх одразу залагоджували.

"Конфлікт виник на уроці. Десь там Надя перша завдала якогось удару чи штовхнула. Ну, ми цю ситуацію розібрали, поспілкувались з дівчатами і вони ніби зрозуміли, що такий стиль спілкування є не правильним. Ні Надя, ні Маша не казали, що це може бути якась помста", - стверджує Іван Іщук, директор Рівненської ЗОШ №9.

Щоб покарати кривдників, мама потерпілої написала заяву в поліцію.

"Легкі тілесні ушкодження. Це підтвердила також судово-медична експертиза. Дівчина, яка побила - вона має 17 років, тобто вік, коли вона несе кримінальну відповідальність", - наголосив Антон Крук, речник ГУНП у Рівненській області.

Дівчина, яка била Надю, вже виклала допис у Instagram з вибаченнями. Нам вдалося поспілкуватися з її мамою телефоном. Та каже - психіка її дитини похитнулася після смерті батька. Із донькою вона відвідує психолога.

"Коли вона мені принесла це відео - я плакала, що вона била цю дитину. Це такі в неї приступи хвороби - їй хочеться показати, щоб в неї були друзі. Таким чином вона їх "купляє", - стверджує Любов Багнюк, мати дівчини, яка била.

Батько дівчинки, яка знімала, шкодує про вчинок дитини.

"Я дитину свою не оправдовую. Я тільки скажу одне, що ми найближчим часом постараємося зв'язатися з мамою потерпілої і думаю вирішити цей конфлікт. Принесемо вибачення. Якщо мама буде згодна там - якось відшкодуємо моральні збитки. Будемо у подальшому більше контролювати свою дитину", - говорить Андрій Павлюк, батько.

Надя ж після інциденту вже трохи оговталася й відвідує уроки. Чи справді були в цій школі випадки булінгу, - у поліції обіцяють перевірити. А керівництво навчального закладу запевняє: з усіма школярами проведуть профілактичні бесіди.

Кривдникам Наді загрожує штраф або й виправні роботи.