Кількість загиблих у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до п'ятьох. Ще близько 20 травмованих та десятеро зниклих безвісти - точну кількість з'ясовують.

Стовп попелу піднявся на понад 3 кілометри. За даними поліції, близько 50ти людей перебували у зоні ураження - майже половину з них вивели з небезпечної території. Нині туроператори екстрено евакуюють туристів з острова.