Время начала саммита в "нормандском формате" перенесли по меньшей мере на полчаса. Об этом сообщает "Укринформ".

"Анонсированное ранее на 17.00 (по Киеву) время начала саммита в "нормандском формате" перенесли по меньшей мере на полчаса", - говорится в сообщении.

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При этом анонсированная ранее на 19.45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена минимум на 22.00.

Как пока неофициально сообщается, у лидеров еще будет рабочий ужин.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский завершил встречу с Макроном и заседает с Меркель. А также Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.