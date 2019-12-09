Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона завершилась. Сейчас украинский глава проводит встречу с канцлером Гермении Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны в Донбассе. Эммануэль Макрона как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского сценарию и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.

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Напомним, запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров. Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в нормандской формате.

"Длится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - добавили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. А также Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.